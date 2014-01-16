В 11.10 самолет прибыл, однако родственникам не удалось повидаться с сыновьями - их прямо с трапа увезли люди в гражданской одежде, предположительно, сотрудники департамента КНБ. - Пока мы ждали, к нам подошел молодой человек и сказал, что нам дадут повидаться с детьми, после чего их заберут на допрос и отпустят через пару часов, - сообщил нашему корреспонденту. - Но их сразу увезли, не знаю, что дальше будет. По словам, родным так никто и не сказал, за что в ОАЭ задержали их детей, почему вдруг отпустили. Однако, есть сведения, что в освобождении казахстанцев приняли участие сотрудники МИДа. Один из родственников отметил, что приехавшие домой уральцы были в арабской одежде. Вчера в Астану прибыли и другие казахстанцы, также задержанные в Дубае - всего 12 человек, среди них есть атыраусцы. Они также отпущены по домам. 12 казахстанцев, шестеро из них из ЗКО, были задержаны в ночь на 30-ое октября 2013 года. Среди них были уральцы, которые 23 октября вместе с семьей поехали в ОАЭ по турпутевке. Семья Куаныша УТЕШЕВА - его супруга и двое детей смогли вернуться домой лишь 17 ноября 2013 года. И вот остальных выпустили только на днях.