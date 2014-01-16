Бабушка подсудимогорассказала, что в возрасте 6 лет Сергей потерял родную мать. Она скончалась от болезни. С тех пор его воспитывала бабушка и отец. Они жили втроем. Сергей закончил колледж, где учился на программиста, но не работал. По словам Людмилы Григорьевны, он ждал отправки в армию. - Летом Сергей познакомился с Викой, - рассказывает Людмила Григорьевна. - Она мне сразу не понравилась. Он идет в спортзал - она за ним. Сидит в зале, пока он занимается. Осенью внук сказал, что хотел бы пожить с ней в гражданском браке, присмотреться. Мы согласились. Они нашли квартиру в аренду за 50 тысяч тенге в месяц. Мы с его отцом оплачивали им съем жилья. Каждый раз давали им большие сумки с продуктами и деньги на карманные расходы. Бывало, что Сергей захочет переночевать дома. Через время - звонок в домофон. Я уже ей дверь перестала открывать. А смотрю - она уже как-то зашла, уже перед нашей квартирой стоит. Я дверь только открою - она сразу к Сергею бежит. 6 октября у внука был день рождения. Я подарила ему 10 тысяч тенге, отец - 15 тысяч тенге. Дали им большую сумку с продуктами. Они у нас день рождения отметили и к себе пошли. Никогда не поверю, чтобы он мог кого-то убить. Моего внука подставили. - Вика говорила мне, что познакомилась с парнем, - рассказывает мать подсудимой. - Как-то мы приехали в город и случайно встретили их на улице. Сергей как узнал, что я мама Вики, так сразу за дерево спрятался. Спрашивается, чего он испугался? Он манипулировал Викой. Она выучилась в колледже, устроилась в букмекерскую контору работать по специальности. В городе у меня живет старшая дочь с семьей. Они часто общались. А как она познакомилась с Сергеем, все стало иначе. Перестала отвечать на наши телефонные звонки. Мы подарили ей телефон, она его разобрала и вернула нам. Как-то дочь пожаловалась мне, что Сергей ее бросил. Я успокаивала ее. Не может быть, чтобы она пошла на убийство. Никто в нашем поселке в это не верит. Она всегда была тихая и спокойная девушка. Напомним, Гульдира в соцсети познакомилась с. Та заманила ее на съемную квартиру. Там оказался бойфренд Виктории Сергей. Наутро Гульдиру задушили, ее тело связали бельевой веревкой и положили в дорожную сумку. Сумку нашли в торце дома по улице Тургенева случайные прохожие. Судмедэкспертиза признала САВИЧ и НАУМЦЕВА психически вменяемыми.