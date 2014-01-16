Иллюстративное фото с сайта yurteh.net Иллюстративное фото с сайта yurteh.net Об этом сообщил корреспондент портала «Мой ГОРОД». В прошлом году таможенники Атырауской области больше всех собрали налогов по республике. По данным пресс-службы Департамента  таможенного контроля Атырауской области, за январь-декабрь 2013 года, при прогнозном задании 263 млрд 208 млн тенге, в доход республиканского бюджета внесено 275 млрд 887 млн 695 тыс тенге, что составляет 104,82%. Из 16 территориальных департаментов ДТК Атырауской области находится на первом месте по сбору средств. Как было отмечено, доля местных таможенников, в сумме всех республиканских платежей, составляет 20,6%. По сравнении с аналогичным периодом 2012 года произошло увеличение поступления таможенных платежей и налогов на 63 млрд 716 млн тенге или на 30%.