Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz По сообщению пресс-службы финансовой полиции Атырауской области, его сотрудниками задержан руководитель Западного аэромобильного оперативно-спасательного отряда  МЧС РК. 10 января сотрудники Департамента финансовой полиции по Атырауской области по подозрению в получении 26 и 27 декабря 2013 года  взятки по  30 тыс тенге с каждого от двух своих подчиненных за общее покровительство по службе задержали руководителя Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда  МЧС РК  ЕРБОЗОВА А., отметили в пресс-службе В этот же день в отношении ЕРБОЗОВА возбуждено уголовное дело по факту получения взятки по ст.311 ч.1 и ч.4 п. «г» УК РК. Уголовное дело расследуется, результаты будут доведены до общественности, уточнили в финансовой полиции.