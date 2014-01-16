Иллюстративное фото с сайта www.tk-kt.ru Иллюстративное фото с сайта www.tk-kt.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Третий день за городом буран. Сегодня, 16 января, с 7:15 из-за сильной метели и нулевой видимости закрыли движение для всех видов автотранспорта на автодороге Республиканского значения «Самара-Шымкент» с 753 километра (город Актобе) по 1240 километр (Кызылординская область). Магистраль закрыли до улучшения погодных условий. Как отметили в пресс-службе департамента ЧС, сейчас не рекомендуется выезжать из города ни в одном направлении.