Иллюстративное фото с сайта auto.sarinform.ru Иллюстративное фото с сайта auto.sarinform.ru Полиция разыскивает автомашину "ВАЗ" черного цвета, водитель которой сбил человека и скрылся с места ДТП. 14 января на 70 км трассы «Уральск-Атырау» около п.Янайкино неустановленной автомашиной был сбит и погиб на месте ДТП житель г.Уральска ОМАРОВ Оразбай 1968 г.р., работавший пастухом в к/х «Абди». Со слов свидетелей, полицией разыскивается автомашина «ВАЗ» российского производства черного цвета, которая скрылась с места происшествия. Уважаемые граждане, всех кто располагает сведениями о такой автомашине, которая где-то укрывается для ремонта после ДТП, и ее владельцах – просьба сообщить в дежурную часть Управления административной полиции ДВД ЗКО по тел. 92-17-00, 23-76-08.