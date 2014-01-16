Напомним, в ночь на 13 января бизнесмен Виталий КАРКУЛА был убит у себя дома в с. Калининское Зеленовского района ЗКО. Также сообщается, что автомашина "Пассат" стояла около СТО «Тулпар» при въезде в п. Переметное, ожидая троих сообщников. Уважаемые граждане, всех кто располагает сведениями о такой автомашине и ее владельцах, а также представляющих интересах лиц из их окружения – просьба сообщить в Управление криминальной полиции ДВД ЗКО по тел. 98-41-18, 98-45-08, или дежурную часть ДВД ЗКО по тел.: 98-45-30 или «102». Конфиденциальность, анонимность и выплата крупного денежного вознаграждения гарантируется.