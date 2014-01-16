Фото с сайта rus.azattyk.org Фото с сайта rus.azattyk.org Старшая дочь президента Узбекистана выступила с новыми разоблачениями в адрес своей младшей сестры - Лолы Каримовой-Тилляевой. Накануне на своей странице в "Твиттере" Гульнара выложила ссылку на рассказ некоего Маркуса Аврелия под названием "Шалости Лолы ТИЛЛЯЕВОЙ". В публикации автор называет Лолу "Доной Туалете" и пишет, что те, кто выступает против нее "почему-то быстро умирают, обычно их просто убивают". Со своим третьим супругом Тимуром ТИЛЛЯЕВЫМ, говорится в публикации, Лола познакомилась в баре, где "часто устраивала оргии, и где несколько раз нанюханной кокаином гавкала в микрофон непонятные слова". Автор утверждает, что помимо роскошного замка в Женеве, младшая дочь президента Узбекистана владеет дворцом в Беверли-хиллз, купленным ею за 58 миллионов долларов. Кроме того, автор публикации возмущается дорогостоящими ужинами президентской дочки: "К примеру,как это было с Моникой Белуччи, где Лола с радостью потратила 190 тысяч евро. Сколько узбекским детям нужно собрать хлопка,чтоб Лола еще раз так поужинала?" Отметим, что старшая и младшая дочери президента Узбекистана давно не ладят между собой. Первой о разладе в семье рассказала Лола ТИЛЛЯЕВА в интервью узбекской службе Би-би-си. Затем Гульнара обвинила сестру в колдовстве и заявила, что Лола и ее муж Тимур ТИЛЛЯЕВ являются одними из виновников ее бед. Источник: tengrinews.kz