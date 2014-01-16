Фото с сайта vesti.kz Фото с сайта vesti.kz Медеуский районный суд Алматы приговорил охранника одного из развлекательных заведений города, избившего защитника футбольного клуба «Актобе» Эмиля КЕНЖИСАРИЕВА, к трем годам лишения свободы, передает Интерфакс-Казахстан. Бейбит УЗАКБАЙ осужден на три года лишения свободы по статье 103 часть 1 УК РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Адвокат подсудимого намеревается подавать апелляцию. Они не согласны с приговором, — сообщил агентству  sportinfo.kz судья райсуда Даулет АБДЫКАЛЫКОВ в среду. По информации судьи, Эмиль КЕНЖИСАРИЕВ ни разу не появился в суде за все время слушаний. - Все свидетели давали показания косвенно. Поэтому я хотел, чтобы пострадавший сам явился в суд и рассказал, как все было. Но он так и ни разу не пришел. Как сказал дядя футболиста, он не может приехать в суд, поскольку ничего не помнит и ничего рассказать не может, — отметил Даулет АБДЫКАЛЫКОВ. Кроме того, дядя Эмиля Кенжисариева сообщил суду, что футболист в настоящее время находится в Израиле на лечении. Приговор, который был вынесен еще 10 января, вступит в законную силу в течение 15 дней. На сегодняшний день апелляция от адвоката не поступала. Напомним, в начале августа 2013 года в Алмалинском районе Эмиль КЕНЖИСАРИЕВ получил телесные повреждения, у него была травма головы. Его госпитализировали в БСМП, и какое-то время он находился в коме. Версия о грабеже была исключена, так как все ценные вещи: портмоне, документы, телефон находились при футболисте. Эмиль КЕНЖИСАРИЕВ родился в Киргизии, в чемпионате республики дебютировал в 2003 году и уже на следующий год был признан лучшим футболистом страны. Провел три матча за сборную Киргизии, в которых забил один гол. В 2009 году Эмиль КЕНЖИСАРИЕВ сменил гражданство Киргизии на казахстанское. В составе «Актобе» в 2010 году стал лучшим бомбардиром Кубка Содружества, забив шесть голов.