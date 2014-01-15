15 января из-за резкого перепада температуры улицы Уральска покрылись толстым слоем льда. Только за один день в отделение травматологии поступили около 50 человек. У всех различного рода ушибы и переломы. Все пациенты взрослые люди, относящиеся к работающему населению. - С утра в отделение травмпункта поступили около 50 пациентов. Преимущественно с ЗЧМТ от падения на улице, - говорит.- Из них 2 госпитализированы. У них переломы костей предплечья, голени. За сегодня мы наложили пациентам 16 гипсовых повязок.