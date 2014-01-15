Фото с сайта www.respublika-kz.info Фото с сайта www.respublika-kz.info Козы-Корпеш Джанбурчин назначен председателем счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, сообщила пресс-служба президента РК. "Назначить Джанбурчина Козы-Корпеша Есимовича председателем счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета", - говорится в сообщении на сайте Акорды в среду. В свою очередь К.Джанбурчин освобожден от должности заместителя секретаря совета безопасности РК – заведующего секретариатом СБ РК. Напомним, ранее пост главы Счетного комитете занимал Аслан Мусин, он был назначен в сентябре 2012 года. О причинах его отставки не сообщается. Источник: NUR.KZ