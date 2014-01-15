начала допрос с вопросов о фиктивных командировках. - В 2011 году вы подписали приказ об отправке в командировкус командой в город Тамалу, - говорит Тамара САРСЕНОВА. -подписал приказ на отправку этого же тренера только с другой командой в другую командировку на тот же период времени. Знали ли вы о существовании этого приказа? - Нет, я не знал,- ответил на вопрос прокурора подсудимый ЖЕТПИСОВ. - ЛАПШИН не ставил меня в известность о своих действиях, я ему доверял. Сам я лично не проверял, возил ли тренер ребят или нет. Этим должны были заниматься другие люди, они получают за это зарплату. Коныс ЖЕТПИСОВ также сказал, что многие из его бывших подчиненных ему просто завидовали. - Они мне завидовали, потому что я как руководитель мог свободно распоряжаться своим временем,- пояснил Коныс ЖЕТПИСОВ.- На совещании я опрашивал, и они признавались мне в этом сами. Коныс ЖЕТПИСОВ отрицает, что сдавал деньги на дорогостоящие подарки, пополнял кому-то баланс, и что забирал деньги у тренеров, которые остались у них от командировок. После допроса ЖЕТПИСОВА очередь дошла и до бывшего руководителя управления туризма и спорта ТурарбекаНа вопрос, предлагали ли ему следователи дать показания против УНДАГАНОВА взамен на что-нибудь, подсудимый БЕКАРЫСТАНОВ сказал следующее. - Да, следователи предлагали мне дать показания против УНДАГАНОВА, и тогда они дадут мне статью 65 ("Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием" - прим. автора), и если я признаю свою вину, - сказал БЕКАРЫСТАНОВ, - но мне нечего признавать, я ни в чем не виноват. Я пользуюсь своим правом не давать показания суду. В конце судебного заседания адвокаты подсудимых ходатайствовали о вызове в суд в качестве свидетелей всех именитых спортсменов, а также артистов, которые выступали на спортивных мероприятиях, но суд его отклонил. Также адвокаты заявили об исключении из числа доказательств показания некоторых свидетелей.сообщила, что решение об этом ходатайстве будет принято на следующем судебном заседании.