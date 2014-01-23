Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Людмиле ПОНОМАРЕНКО из поселка Шамши Калдаякова Каргалинского района был срок рожать 29 января. Но малышка решила появиться на свет раньше. В воскресенье начались схватки. 35-летняя роженица вызвала скорую помощь. - За мной приехала «Нива», - рассказывает Людмила ПОНОМАРЕНКО. – По дороге мы с педиатром поняли, что сейчас придется рожать в машине.  Впереди – большие сугробы и метель, проехать к больнице невозможно. Решили вернуться домой. Я родила дома. Роды были скоротечными. Елизавета, так назвали малышку, появилась на свет за полчаса. Роды принимала врач-педиатр. Девочка родилась богатыршей - весом 4,4 килограмма, рост - 59 сантиметров. - Только я пришла в себя, за мной приехали спасатели на снегоходе, - продолжает Людмила ПОНОМАРЕНКО. - С дочерью на руках я села в снегоход и добралась на нем до городской больницы села Каргалинское. Снегоход ехал мягко, сиденья там удобные. Нас везли всю дорогу с мигалками, высадили прямо у порога больницы. Там нас встретили медики. В больнице мы пробыли 3 дня, потом нас выписали. Елизавета – третий ребенок в семье ПОНОМАРЕНКО. Старшие дети 10 и 7 лет тоже девочки. Мама дочерей работает учительницей в начальных классах, ее муж трудится вахтовым методом.