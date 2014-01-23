Иллюстративное фото с сайта www.time.kz Иллюстративное фото с сайта www.time.kz В полиции города Актобе вакантны 20 рабочих мест участковых полицейских с заработной платой около 150 тысяч тенге в месяц, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Участковый полицейский сегодня не только разбирается с семейно-бытовыми конфликтами, но и отвечает за раскрываемость преступлений, первым бежит в больницу, если горожанин получил травму, - сообщает начальник отдела ДВД области Жанна МАКАРЕВИЧ. – Они целый день ездят по своему участку и наводят порядок. У участковых полицейских столько обязанностей, что как только они находят работу поспокойнее, сразу туда переводятся. Сейчас в Актобе работает 117 участковых полицейских. При норме 3 тысячи жителей на каждого им приходится обслуживать по 5-6 тысяч человек.