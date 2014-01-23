Суд начался как и положено. Никто из обвиняемых, их защиты и стороны обвинения не высказался против фото и видеосъемки, за исключением одного из адвокатов, которая мотивировала свой отказ политизированностью судебного процесса и явной заказанностью присутствующих СМИ. Остальные выразили свое согласие с присутствием журналистов. Судебный процесс проходил в открытом режиме на русском языке. Из 22 обвиняемых половина находятся под домашним арестом, остальные доставлены в зал суда под конвоем. Уже сейчас можно сказать, что процесс легким и быстрым не будет. Адвокаты обвиняемых полны решимости доказать невиновность своих клиентов. Немного позже адвокаты ВРАНЧЕВ и СИСИНБАЕВ заявили об отводе судей. Причина - предвзятость судей и явная политизированность процесса. Однако после совещания суд отвод отклонил. Напомним, уголовное дело возбуждено в отношении 22-х членов организованного преступного сообщества бывшего акима Атырауской области. Бергей РЫСКАЛИЕВ, его брат Аманжан РЫСКАЛИ, а также 9 их сообщников находятся в международном розыске. Материалы уголовного дела в отношении указанных лиц выделены в отдельное производство. В результате совершения членами преступного сообщества РЫСКАЛИЕВА тяжких и особо тяжких коррупционных и экономических преступлений, государству и гражданам причинен ущерб на общую сумму более 71 млрд. тенге. В результате принятых финансовой полицией мер государству возвращено имущество на сумму 23,6 млрд. тенге.