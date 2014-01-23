Реставрация атрибута была поручена АО Уральский завод "Зенит". Сейчас работники завода занимаются подготовительными работами. - Чтобы приварить назад ленту, необходимо подключение в 380 вольт, сейчас заказчик ищет выход из этой ситуации, - рассказывает бригадир. - Реставрировали мы ее недолго, долго готовились документы. Переговоры шли с ноября месяца. Напомним, пулеметная лента Героя Советского Союза пропала 3 ноября. Позже выяснилось, что ленту сняли на реставрационные работы, так как она представляла угрозу для отдыхающих на площади.