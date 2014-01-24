Иллюстративное фото с сайта www.ekaraganda.kz Иллюстративное фото с сайта www.ekaraganda.kz Мужчины на лошадях выехали искать скотину, но домой вернулись только их лошади и собака. По словам начальника управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС ЗКО Максима ХАЙРЕКЕНОВА, с начала года в ДЧС поступило уже два заявления о пропаже людей. Первый случай произошел 20 января. Тогда из Саройского сельского округа Сырымского района на поиски домашней скотины на лошади выехал 52-летний мужчина. Позже лошадь вернулась, а хозяин нет. Тогда родственники и обратились за помощью. - К поискам сразу же приступила оперативно-спасательная группа, подключились и местные жители, - сказал Маским ХАЙРЕКЕНОВ. К сожалению, пока никаких результатов нет, но поиски продолжаются. Буквально сегодня в ДЧС поступило еще одно сообщение о том, что пропал житель села Сайкудук Акжайыкского района. Там также на поиски скотины выехал 74-летний мужчина. Домой вернулись его лошадь и собака. К слову, у мужчин с собой не было мобильных телефонов. - Завтра на место выедет оперативно-спасательный отряд на автомобиле «КАМАЗ» с поисково-спасательными группами и кинологическими собаками. В связи с зимними условиями хотелось бы обратиться к населению области, чтобы при неблагоприятных погодных условиях не выезжали за пределы населенных пунктов, внимательно следили за сообщениям в СМИ и смс-оповещением ДЧС, - заключил ХАЙРЕКЕНОВ.