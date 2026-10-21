Уральск переходит к единому оформлению вывесок

Как сообщили в Центре архитектуры и урбанистики Уральска, с 1 октября 2026 года в Казахстане действует новый порядок согласования вывесок. Сейчас требования дизайн-кода внедряют на проспектах Абулхаир хана, Абая, Назарбаева и улице Курмангазы. Дизайн-код устанавливает единые правила оформления фасадов зданий, цветовых решений, вывесок и рекламных конструкций, а также благоустройства и озеленения.

Теперь перед размещением вывески предпринимателям необходимо согласовать её в установленном порядке. При этом вывеска должна сочетаться с архитектурным обликом здания, не закрывать окна и декоративные элементы фасада и соответствовать требованиям дизайн-кода.

В ведомстве призвали предпринимателей следить за внешним видом своих объектов и соблюдать установленные правила при установке вывесок. Получить консультацию и узнать подробнее о требованиях и порядке согласования можно в Центре архитектуры и урбанистики Уральска.

Напомним, что с января 2026 года в городе начал работу Центр архитектуры и урбанистики, в котором сейчас трудятся 45 человек. Новый центр отвечает за архитектуру, благоустройство, дизайн-код, развитие скверов и парков, а также внешний облик города.