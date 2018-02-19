Уральск посетил Алжан Жармухамедов

Легендарный баскетболист Алжан Жармухамедов, который играл в составе команды-победительницы в 1972 году, приехал в Уральск на совместный просмотр фильма «Движение вверх», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фильм рассказывает о триумфальной победе на Олимпийских играх в Мюнхене сборной СССР по баскетболу. Тогда советским баскетболистам, в числе которых был Жармухамедов, удалось одолеть непобедимую сборную США. Как рассказал легендарный баскетболист Алжан Жармухамедов, он посмотрел фильм уже 7 раз. – В этом фильме рассказывается о победе, в которую не верил весь мир, потому что американ