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Социум Спорт

Уральск посетил Алжан Жармухамедов

Легендарный баскетболист Алжан Жармухамедов, который играл в составе команды-победительницы в 1972 году, приехал в Уральск на совместный просмотр фильма «Движение вверх», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фильм рассказывает о триумфальной победе на Олимпийских играх в Мюнхене сборной СССР по баскетболу. Тогда советским баскетболистам, в числе которых был Жармухамедов, удалось одолеть непобедимую сборную США. Как рассказал легендарный баскетболист Алжан Жармухамедов, он посмотрел фильм уже 7 раз. – В этом фильме рассказывается о победе, в которую не верил весь мир, потому что американ
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Уральск посетил Алжан Жармухамедов
Легендарный баскетболист Алжан Жармухамедов, который играл в составе команды-победительницы в 1972 году, приехал в Уральск на совместный просмотр фильма «Движение вверх», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фильм рассказывает о триумфальной победе на Олимпийских играх в Мюнхене сборной СССР по баскетболу. Тогда советским баскетболистам, в числе которых был Жармухамедов, удалось одолеть непобедимую сборную США. Как рассказал легендарный баскетболист Алжан Жармухамедов, он посмотрел фильм уже 7 раз. – В этом фильме рассказывается о победе, в которую не верил весь мир, потому что американцы всегда завоевавывали золото на олимпийских играх. Но советские спортсмены поставили задачу, что непременно на этот раз они придут к победе. Конечно же, в фильме есть и много выдумок режиссера. Но в целом фильм передает эмоции, которые мы пережили, когда одолели сборную США. В фильме мне не нравится лишь один момент, что фамилия нашего тренера была изменена, – говорит Алжан Жармухамедов. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поблагодарил Алжана Жармухамедова за визит в Уральск и вручил благодарственное письмо. На кинопросмотр пришли более 120 учеников, которые смогли задать вопросы легендарному баскетболисту, получить автографы и сфотографироваться с ним. После спортсмен с молодежью Уральска побывал в музее «Рухани жаңғыру», где Оспанкулов рассказал о целях реализации государственной программы. Экскурсовод рассказал гостю об истории экспонатов музея. Руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Аян Сакошев вручил Жармухамедову памятный подарок – спортивную толстовку с надписью «КАZ». Приезд легендарного спортсмена в Уральск не смогли упустить юные баскетболисты. На встрече в спортивном зале ребята смогли задать вопросы своему кумиру и получить автографы. Молодые баскетболисты попросили Алжана Жармухамедова показать несколько своих приемов, и 73-летнему спортсмену без труда удалось закинуть в корзину 6 мячей подряд. – Я очень рад, что приехал сюда. Казахстан – это земля моих предков, здесь вырос мой отец. Я удивлен гостеприимством уральцев и хочу поблагодарить их за оказанное внимание, – отметил легендарный баскетболист на встрече со спортсменами.
Анна СУВОРОВА
встреча Спортсмен

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