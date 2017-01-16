Иллюстративное фото из архива "МГ" Антонина ЗЕЛЕНОВСКАЯ проживает в районе остановки "Ремзавод" и последний раз видела подобную ведомость на стене подъезда прошлой зимой. - Мы каждый месяц платим, только не знаем, на что, кроме оплаты работы дворника, уходят наши деньги. Я, к примеру, за двухкомнатную квартиру плачу 700 тенге, для пенсионеров - это весомая сумма, - отметила пенсионерка. - В начале отопительного сезона у нас в доме были проблемы с отоплением, но КСК не стало покупать какие-то там задвижки и нам, жильцам, пришлось сложиться и купить их, потому как это, оказывается, не входит в компетенцию нашего доблестного КСК. Пусть заново начнут отчитываться перед населением, чтобы все знали, на что тратятся деньги. Женщина сообщила, что в самом офисе КСК висит подобная отчетность по расходам, но ходить туда, чтобы посмотреть эту бумагу, не хочется. Руководитель городской жилищной инспекции Нурлан ШАБДАРОВ рассказал, что они требуют с КСК фотографии, о том, как они отчитываются перед население. Делать они это должны ежеквартально. Руководитель городской жилищной инспекции просит обращаться горожан к нему лично, что их КСК не отчитывается перед жильцами. Список работ, которые обязано проводить КСК, прописан в книжке, по которой жильцы оплачивают их услуги. К слову, оплату за КСК можно рассчитать следующим образом: 0,0133 нужно умножить на 1 МРП (2269 тенге), затем полученное число нужно умножить на площадь квартиры.