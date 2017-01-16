Как сообщили в пресс-службе городского акимата, с центра города было вывезено 119 тысяч кубов снега, с северо -восточной части города от Деповского путепровода до улицы Сырыма Датова - 22 тысячи кубов. Во втором рабочем поселке было собрано 24 тысячи кубов снега, в районе Старого аэропорта, 4, 5, 6, 7, 8, 9 микрорайонов - 18 тысяч кубов, в районе Мяскомбинат - 13 тысяч кубов, в районе 2-ой базы - около 7 тысяч кубов, в Зачаганске - 9,5 тысяч кубов, в поселке Деркул- 2 тысячи, в районе Курени- 21 тысяча кубов. Стоит отметить, что весь снег коммунальщики вывозили не только с дорог, но и с дворовых территорий, помогая КСК. Кроме того, снег был вывезен с территорий по заявкам жителей города. В оперативную службу по коммунальным вопросам можно обратиться по телефонам: 50-56-07 и Whatsapp: 87084331550