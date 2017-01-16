ЧП произошло 10 января в городе Аксай Бурлинского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас тело женщины находится на экспертизе. Ведется следствие. Напомним, 10 января от отравления угарным газом умерла 37-летняя женщина. В момент утечки газа в доме находились двое детей 2013 года рождения, которые не пострадали. Как выяснилось, утечка газа произошла посте того, как газовики почистили дымоход в отопительной системе дома.