Напомним, что они были приговорены к пяти годам лишения свободы каждый с запретом заниматься общественной деятельностью сроком на три года после участия в стихийном митинге "по земельному вопросу". ZrUznLKqHFo Заседание по рассмотрению апелляции ведется дистанционно, посредством видеоконференцсвязи. Сами заключенные в настоящий момент находятся в колонии УГ 157/1. В зале суда собрались родственники и единомышленники активистов из разных городов Казахстана. Все очень громко приветствовали появившихся по ту сторону экрана заключенных, скандируя в один голос: "Свободу". Макс БОКАЕВ и Талгат АЯН заверили всех присутствующих, что у них все хорошо и переживать ни за что не стоит.OKzi-00JbpU Апелляционную жалобу на заседании в областном суде рассматривают трое судей во главе с председателем коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда Татти УАЛИЕВОЙ, которая огласила право заключенного Макса БОКАЕВА отказаться от государственного адвоката. - Уважаемый суд, вы назначили мне от государства некоего адвоката Орынбасарова. Я его не знаю, я с ним никогда лично не встречался. И это нарушает мои права, что вы мне не дали встретиться с моим адвокатом АЯНОВЫМ и моим защитником Жанаргуль БОКАЕВОЙ и проконсультироваться с ними по поводу взять или отказаться от адвоката. Вы нарушаете мои права таким образом, - заявил Макс БОКАЕВ. Дело в том, что адвокат Макса БОКАЕВА ИСКЕНДЕРОВА по объективным причинам не смогла присутствовать на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы. После чего активисту должны были предложить пригласить другого профессионального защитника. Несмотря на то, что постановление об этом было вынесено 12 января, сам БОКАЕВ уведомления не получил. С разрешения судей после небольшого совещания со своими защитниками Толепкали АЯНОВЫМ и Жанаргуль БОКАЕВОЙ, Макс БОКАЕВ решил отказаться от услуг государственного адвоката ОРЫНБАСАРОВА, поблагодарив его за согласие защищать его интересы в суде и объяснив, что двух доверенных защитников ему достаточно.Далее после заявления о том, что отводов к составу суда и судебному прокурору заключенные и их защитники не имеют, сторона защиты приступила к зачитке ходатайств. Отметим, что заседание по рассмотрению апелляции продолжается.