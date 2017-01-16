68-летняя женщина живет в поселке Большой Чаган. - 11 января, утром, я пошла переоформить документы для продажи автомобиля "Жигули", который мне достался от мужа. Вот вошла в дверь, а на пороге лед, покрытый снежной кашей, я и не увидела, - рассказывает пострадавшая Зурабиви ФЕДОРЕНКО. - Упала, сломала ногу. Правда, мне сразу же принесли стул, два парня помогли встать и совсем скоро приехала карета скорой помощи. У пенсионерки перелом ступни. Ей необходима операция, для того, чтобы не остаться инвалидом. - Конечно, мне врачи предложили операцию, но я написала отказную, так как больна сахарным диабетом, боюсь остаться вообще без ноги, - сообщила женщина.