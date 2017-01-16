В ходе судебного заседания несовершеннолетний рассказал, что в октябре 2016 года, управляя автомобилем марки «Ford-Focus», он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим автотранспортом. В результате ДТП пострадал человек. За свой проступок нарушитель 1999 года рождения должен был понести наказание по ч.1 ст.345 УК Республики Казахстан - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека". Однако суд решил освободить его от наказания, применив Закон об амнистии, в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан. Производство по уголовному делу прекращено. Постановление суда вступило в законную силу. Отметим, что Закон Республики Казахстан «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» был принят 13 декабря 2016 года. Документ был введен в действие со дня первого официального опубликования. В части первой статьи 2 Закона об амнистии предусмотрено, что освобождаются от наказания лица, совершившие уголовные проступки и преступления небольшой тяжести.