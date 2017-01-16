Министерство по инвестициям и развитию РК сообщило, что экипаж АО «Казах Эйр» будет отстранен от полетов после инцидента перед рейсом Атырау-Актобе-Шымкент.  FTK_9157 Официальное сообщение МИР РК опубликовал на своей странице в Facebook экономический обозреватель и общественный омбудсмен Денис КРИВОШЕЕВ. "По предварительной информации международного аэропорта Атырау, экипаж АО «Казах Эйр» - КВС Муноз, 1973 г.р. и Эспедо проходили предполетный медицинский осмотр в медицинском пункте международного аэропорта Атырау в 17:37 местного времени 15.01.2017. Во время прохождения у КВС Муноз были повышенное давление (173/110), быстрый пульс (109), запах алкоголя изо рта и алкотестер показал положительный результат (0,18 промилле). КВС Мунор с представителем АО «Казах Эйр» и с сотрудником медицинского пункта международного аэропорта Атырау был направлен в наркологический диспансер г. Атырау, где в результате экспертизы в диспансере были подтверждены вышеуказанные факты, в том числе результаты алкотестера показали 0,18 промилле и признаки употребления алкоголя были подтверждены. Экипаж был отстранен от полета", - говорится в сообщении. Ранее были опубликованы результаты освидетельствования. Кроме того, командир экипажа признался, что за день до рейса выпил 4 кружки пива.