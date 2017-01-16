".Нового руководителя коллективу представил и.о. акима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ. Ранее эту должность занимала Айгуль ЕСЕКЕНОВА. С 2007 года работал на руководящих должностях в неправительственных организациях гг. Астана и Алматы. В 2013-2014 гг. – главный инспектор, руководитель отдела информационно-аналитической работы аппарата акима г.Уральска. С ноября 2014 г. По апрель 2016 г. – руководитель Уральского городского отдела внутренней политики. После работал руководителем отдела стратегического развития аппарата акима области. До последнего назначения исполнял обязанности заместителя руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области.