В связи с этим будет по улице Гагарина д.1/,1, 1/2, 1/3, 1/4 и частного сектора по ул.Гагарина будет временно приостановлена подача водоснабжения.

Ориентировочное время проведения работ – с 14.00 до 18.00 часов.

Кристина КОБИНА