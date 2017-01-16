Из-за аварии 16 января на трубопроводе по улице Гагарина временно не будет воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". voda 16 января  ТОО «Батыс су арнасы» будут производиться работы по устранению аварии на водопроводном колодце по улице Гагарина д.1/1.

В связи с этим будет по улице Гагарина д.1/,1, 1/2, 1/3, 1/4 и частного сектора по ул.Гагарина будет временно приостановлена подача водоснабжения.

Ориентировочное время проведения работ – с 14.00 до 18.00 часов.

Кристина КОБИНА