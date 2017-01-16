Известный блогер и экономический обозреватель Денис КРИВОШЕЕВ опубликовал результаты экспертизы, которую провели в аэропорту Атырау на освидетельствование пилота на алкоголь.  rhbdjittd Об экспертизе Денис КРИВОШЕЕВ написал на своей странице в Facebook. "Мой источник в КГА (Комитет гражданской авиации) прислал отчет об обследовании пилота. Сама компания опровергает информацию о причинах отмены рейса из-за состояния одного из пилотов. По моему убеждению, теперь руководство должно извиниться перед гражданами Казахстана и за пилота, и за недостоверную информацию", - пишет блогер. Денис КРИВОШЕЕВ выложил фото заключения медосвидетельствования, которое проведено накануне вылета 15 января в 16:40. Из него следует, что у командира экипажа были зафиксированы следующие признаки: расширенные зрачки, присутствует запах алкоголя, в позе Ромберга пошатывается и при прикосновениях пальцами носа - промахивается. Со слов пилота, он выпил 4 кружки пива накануне дня полета - 14 января. Аппарат "Драгер" (алкотестер) показал слабоположительную реакцию - 0,18 промилле. В заключении сказано, что факт употребления алкоголя есть, но признаков алкогольного опьянения нет. 16105842_10155006723651940_4527943975343768388_n 16003219_10155006724041940_2687896661066852292_n В самой авиакомпании ранее опровергли информацию о нетрезвом пилоте. Замена экипажа стала официальной причиной сначала задержки, а потом и отмены авиарейса сообщением Атырау-Актобе-Шымкент. Напомним, что рейс под номером IQ -3960, который должен был вылететь из Атырау 15 января в 17:15 был сначала перенесен, а затем и вовсе отменен без объяснения причин. По неофициальной версии пассажиров, члены экипажа были замечены в одной из гостиниц за распитием алкогольных напитков.  