Экс-директор "Жайыктеплоэнерго" отрицает свою причастность к незаконным госзакупкам
В суде Нурлыбек КИРЕЕВ заявил, что госзакупками занимался специальный отдел, и он ничего не знал об их махинациях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Со слов свидетелей Алии АХМЕТОВОЙ и Жансерика БАЙГУНАКОВА, чьи показания были зачитаны в суде, весной 2014 года в алматинскую юридическую компанию ТОО "Зан" поступила заявка на получение ЭЦП для двух российских фирм. Курировал эти вопросы Бакир КАРИМОВ.
- Вопросом ЭЦП для российских фирм занимался наш юрист БАЙГУНАКОВ. Он созванивался с Каримовым по этому поводу, а со мной велась переписка по электронной почте. Все переписки сохранились, - говорится в показаниях АХМЕТОВОЙ. - Позже БАЙГУНАКОВ даже выезжал в Уральск, где встречался с Каримовым и Плешаковым. - Для каких целей фирмам нужны были ЭЦП, я не знаю.
На вопрос судьи Руслана ЖУМАГУЛОВА экс-директору ЖТЭ о том, знал ли он, что юристы из Алматы готовили ЭЦП для российских фирм до того как был объявлен конкурс на поставку запчастей для газотурбинной установки, Нурлыбек КИРЕЕВ заявил, что не знал про общение бывшего руководителя госзакупок Бакира КАРИМОВА.
- Проведение конкурсов госзакупок - это непосредственная обязанность руководителя и всего отдела госзакупоков. Я не знал всех подробностей дела и не имел никакого отношения к этому, - пояснил Киреев.
Напомним, Нурлыбеку КИРЕЕВУ предъявлено обвинение по статье 176 ч. 4 п. «б» УК РК (в редакции УК РК 1997 года) "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". В начале марта 2014 года Нурлыбек КИРЕЕВ, будучи генеральным директор АО «Жайыктеплоэнерго» по предварительному сговору с начальником отдела государственных закупок КАРИМОВЫМ организовали незаконный конкурс по госзакупкам запасных частей газотурбинной установки на общую сумму 698 млн тенге (4 млн долларов по курсу на 2014 год - прим. автора) 349 млн тенге были оплачены в качестве предоплаты. По результатам данного конкурса ими было признано победителем одна из аффилированных компаний - ООО "Турбопромсервис", генеральным директором которой был общий знакомый Киреева и Каримова - Плешаков.
Кроме того, ранее приговором Уральского городского суда от 7 сентября 2016 года бывший начальник отдела государственных закупок АО "ЖТЭ" Каримов осужден на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
