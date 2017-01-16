Тело 22-летнего Виктора ЯКОВЕНКО было найдено 2 декабря 2016 года в собственном доме в поселке Шалгай Зеленовского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, на сегодняшний день подозреваемого по данному уголовному делу еще не задержали. Напомним, тело 22-летнего Виктора ЯКОВЕНКО было найдено утром 2 декабря в собственном доме в поселке Шалгай. 4 декабря его похоронили в родном селе. Между тем, было начато расследование уголовного дела по статье 423 УК РК в отношении жителя поселка Шалгай Бобырева Л.А. за раскрытие обстоятельств обнаружения потерпевшего, которые не подлежали разглашению. Однако сельчанин избежал наказания, попав под амнистию.    