Без аптек остались Сырымская, Бокейординская, Акжаикская, Каратобнская и Зеленовская районные больницы. Эти аптеки работали незаконно, тогда как деятельность по реализации лекарств относится к конкурентной среде. Как сообщили в прокуратуре, за прошедший год проведена проверка областного здравоохранения и медицинского учреждения ЗКО. - По результатам проверок у организаций здравоохранения на сегодняшний день сформирована потребность в лекарственных средствах, простаивающее ранее медоборудование теперь применяется по назначению. Прекращена безлицензионная деятельность в кардиологическом центре. Созданы безопасные условия для хранения лекарственных препаратов, - рассказали в прокуратуре ЗКО. Кроме того, по актам прокурорского надзора к различным видам ответственности привлечено более 80 лиц, при этом этом руководители Бурлинской и Сырымской центральных больниц освобождены от занимаемых должностей.