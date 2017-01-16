Что такое учеба в Чехии? • Бесплатное образование в государственных вузах • Высочайшее качество обучения • Приемлемые цены на проживание и питание • Насыщенная культурная и научная жизнь в центре Европы • Возможность путешествовать по всему Евросоюзу • Перспектива успешной карьеры в европейской компании

- Если вас интересует образование за рубежом, и вы хотите пройти обучение в Европе, а обучение в вузах Англии, Германии, Франции дорого для вас, то мы предлагаем вашему вниманию Чехию. Нужно отметить, что обучение в Чехии для студентов из Казахстана в последние годы становится очень популярным, - рассказывает директор языкового центра «Destination» Роман Лушаков. По словам Романа Лушакова, государственные университеты Чехии предлагают всем без исключения БЕСПЛАТНОЕ образование на чешском языке. Обучение на английском языке также возможно, и оно доступно по более низким ценам, чем обучение в вузах Британии, США или Канады.Директор языкового центра Destination Роман Лушаков и менеджер MSM Academy в Чехии Юлия Гребеник Директор языкового центра пояснил, что по понятным причинам практически 100% наших абитуриентов не знают чешского языка. Но выучить его русскоговорящему человеку вполне по силам. Поступив на подготовительные языковые курсы в Чехии, вы сможете пройти полноценную подготовку к сдаче вступительных экзаменов и обучению в вузе на чешском языке. Стоимость подготовительных языковых курсов вполне доступная, учитывая дальнейшее бесплатное обучение. - В Чехии мы сотрудничаем с языковой академией MSM Academy, это очень надежный партнер. Кроме проведения подготовительных курсов по чешскому языку, MSM Academy помогает нашим студентам адаптироваться в чужой стране, получить нужные документы, выбрать вуз и подготовиться к экзаменам. «Destination» оказывает помощь в подготовке документов для поступления на курсы, в получении долгосрочной визы и сборе документов для нострификации аттестата, - продолжает Роман Лушаков.- Я выбрала Чехию, потому что в этой стране качественное и доступное высшее образование. Чешский язык схож с русским, было в принципе не сложно выучить его и сдать вступительные экзамены. Мой совет – не бойтесь трудностей, стремитесь получить качественное образование! – поделилась своим мнением преподаватель Destination и выпускник Карлова университета в Праге Татьяна Воронцова. Языковой центр «Destination» оказывает поддержку при поступлении на подготовительные курсы чешского языка с дальнейшим поступлением в лучшие вузы Чехии.

23 января в 17.00 мы приглашаем желающих на бесплатную презентацию «Высшее образование в Чехии».

Запись на презентацию по телефонам: 8 (7112) 918-022, 8-778-320-54-46 Наш адрес: г. Уральск, ул. Жукова, 1, офис 321.

На правах рекламы.