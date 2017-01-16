Замена экипажа стала официальной причиной сначала задержки, а потом и отмены авиарейса сообщением Атырау-Актобе-Шымкент, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД"со ссылкой на пресс-службу компании "Qazaq Air". 580ee922-cb1b-4cc5-9b8a-1f0f04a19db2   Напомним, что рейс под номером IQ -3960, который должен был вылететь из Атырау 15 января в 17:15 был сначала перенесен, а затем и вовсе отменен без объяснения причин. По неофициальной версии пассажиров, члены экипажа были замечены в одной из гостиниц за распитием алкогольных напитков. Пресс-секретарь авиакомпании данную версию не подтверждает. - Официально рейс сообщением Атырау-Актобе был перенесен по операционным причинам, а именно - из-за замены экипажа. Его перенесли на утреннее время - на 7:00 по времени Астаны 16 января. 20 иногородних пассажиров были размещены в гостинице, также им были оплачены услуги проживания и питания. Всего же на отмененный рейс приобрели билеты 46 пассажиров, - рассказала пресс-секретарь компании "Qazaq Air" Ляззат НАБИЕВА. Информацию о нетрезвом пилоте на своей странице в Facebook вчера вечером также разместил известный блогер, экономический обозреватель и общественный омбудсмен Денис КРИВОШЕЕВ. кривошеев  