Грузовой самолёт Boeing-747 упал на дома в селе Дача-Суу Сокулукского района. Разрушено 23 дома. В настоящее время оказывается помощь 9 пострадавшим, троим взрослым и шестерым детям. Список погибших и пострадавших формируется, сообщил заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Бишкека Егор Борисов. По уточнённым данным, самолёт изначально не должен был садиться в бишкекском аэропорту "Манас", но попросил посадку для дозаправки. Boeing-747 авиакомпании Turkish Airlines выполнял регулярный рейс из Гонконга в Стамбул. Аэропорт на данный момент не принимает и не выпускает воздушные суда.