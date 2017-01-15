Рейс сообщением "Атырау-Актобе-Шымкент" авиаперевозчика "QazaqAir" должен был вылететь из аэропорта города Атырау еще в 17:15 часов по местному времени. Однако этого не произошло, более 30 человек были вынуждены остаться ночевать в Атырау по непредвиденным обстоятельствам. По словам очевидцев, члены экипажа, итальянского происхождения, были замечены в одной из гостиниц за распитием крепких алкогольных напитков. Именно поэтому рейс сначала задержали на целых два часа, а потом и вовсе отменили. - Мы находимся в аэропорту с 15:00. Среди нас и инвалиды, и дети, и пожилые, и люди после операции. Сначала рейс перенесли на час, потом ещё на столько же и сейчас нам сообщили, что его вообще отменили. Настоящую причину нам не говорят, сказали, что экипаж отдыхает, - рассказала корреспонденту пассажир Нагипа УРУМБАЕВА. kyJGYfJ-cWo Большая часть пассажиров оказалась приезжими из других городов, кто-то летел транзитом и должен был пересесть на другой рейс, кто-то летит в гости, а кто-то по состоянию здоровья вынужден вылететь к родственникам. Многие торопятся успеть на работу. Женщина по имени Раушан после операции. После 4 часов ожидания рейса состояние ее здоровья намного ухудшилось. - Я летаю этим рейсом уже два года, никогда такого не было. Нам предлагают лететь рано утром в 6 часов, но я однозначно откажусь от этого рейса, потому что боюсь за свою жизнь. А вдруг члены экипажа не успеет отрезветь и не смогут управлять самолетом, это очень опасно, - делится переживаниями пассажир Анна ВАХИТОВА.Представители компании-авиаперевозчика причину отмены рейса объясняют заменой экипажа, но, что случилось с прежними его членами, говорить отказываются. По словам операторов, всем желающим сдать билеты за несостоявшийся рейс, будут возвращены деньги. Сам же рейс перенесли на вечер следующего дня. Кроме того, представители компании пообещали обиженным пассажирам предоставить жилье в гостинице и оплатить услуги такси по направлению аэропорт-гостиница-аэропорт. uGBT39SVvok Пресс-секретарь компании "Qazaq Air" Ляззат НАБИЕВА сообщила, что до сегодняшнего дня находилась в отпуске и просто не в курсе всего происходящего. Но утром пообещала дать комментарии от имени компании, где все-таки будет указана настоящая причина отмены рейса "Атырау-Актобе-Шымкент".