Как выяснилось, путешественники-испанцы Хосе и Патрисия в Уральске оказались 13 января. Они рассказали, что готовились к этому путешествию три года. - Для нас это была мечта - отправиться в кругосветное путешествие вдвоем. Мы знакомы уже 9 лет, встречаемся 4 года. Я родом из Испании, города Малага, - рассказывает Патрисия. - А Хосе из Эстепоны. Мы уже успели побывать в таких странах, как Италия, Словения, Хорватия, Босния, Сербия, Словакия, Чехия, Польша, Литва, Эстония, Финляндия, Норвегия, Россия и теперь мы в Казахстане. Мы уже преодолели 16 тысяч километров на своем автомобиле "Ленд ровер сантана", который своими руками собрал Хосе. Счастливые путешественники отметили, что самым незабываемым для них стало погружение под воду в Хорватии, самый сильной мороз Норвегии и самый гостеприимный народ в Казахстане. - Нас пленила эта незабываемая красота разных стран. В Уральске у нас произошло ЧП: внезапно сломался наш автомобиль. Мы очень долго простояли на морозе, останавливая машины, но фортуна улыбнулась нам и на помощь вызвался Нурлан. Теперь у нас родственные отношения, - смеясь рассказывает испанка. - Самое интересное, что нас удивило здесь - это местные жители Уральска. Никто не знает наш язык. Но люди настолько отзывчивые, что они делали все возможное, чтобы понять нас. Журналисты "МГ" с иностранцами общались с помощью онлайн-переводчика. Как рассказал Хосе, поломка машины оказалась серьезной. Такую деталь для машины заказать невозможно, так как уже их не производят. Но Нурлан пообещал связаться с заводом "Зенит", на котором, возможно, выточат такую деталь на станке. Как рассказал Нурлан, он увидел необычную машину для нашей местности, стоявшую на обочине, и просто не мог не остановиться. Узнав, что это путешественники, он помог добраться им до гостиницы. Кроме того, пообещал помочь испанцам сделать их автомобиль. - Я сразу же отвез путешественников в гостиницу. Теперь приезжаю к ним каждый день, делаю все возможное, чтобы им не было скучно в наших краях, - рассказывает житель Уральска. - Только с поломкой оказалось не все так просто, на помощь вызвались ребята из частного сервиса. В частности, Алексей КУЛИБИН, который смог разобрать коробку передач и определить поломку. Хосе и Патрисия также отметили гостеприимство жителей Жымпиты. У них была там запланированная остановка. - Одна из семей пригласила нас домой, накрыли огромный дастархан. А еще помощник Сырымского акимата Жандос ДУЙСЕНГАЛИЕВ пошутил, что мы оказались делом государственной важности. Очень приятно видеть таких отзывчивых людей, - отметила Патрисия. Гости отметили, что самое вкусным местным блюдом для них оказались казы и конина. - Мы путешествуем более трех месяцев, хотелось бы еще побывать в Индии. Но наша машина уже устала, - шутя проговорила испанка. - Регистрация у нас заканчивается через 10 дней, и нам просто необходимо попасть в Европу. Самыми дорогостоящими странами для нас оказалис Финляндия и Норвегия. У вас тут тоже недешево. В эту гостиницу мы попали не случайно, она была единственной, которая указана в карте Гугл. Испанцы отметили красоту наших краев. - Самые незабываемые ощущения мы получили от нечищеных дорог, - рассказывает Патрисия. - Это очень весело для нас. Хосе рассказал, что в 23 года он пострадал в аварии и потерял руку. Сейчас он ходит с протезом. Он говорит, что изобрел систему, как водить мотоциклы и автомобиль с протезом. Сам собрал автомобиль для путешествия.Хосе и Патрисия - очень эмоциональные и веселые люди, которые во всем видят позитив.