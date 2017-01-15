Фото с сайта www.epidemiolog.ru Как сообщили в пресс-службе департамента по защите прав потребителей, в очагах заболевания туберкулеза проведено 100% обследование окружающих, которые контактировали с носителями заболевания. Стоит отметить, что за 12 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в ЗКО зарегистрирован один случай острого вирусного гепатита. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась на 19 %, а острыми респираторными вирусными инфекциями - на 12%. По области было зафиксировано 85 случаев сальмонеллеза. Как рассказали в департаменте по защите прав потребителей, за нарушения требований санитарных правил и норм наложено более 2000 штрафов, 50 дел передано в следственные органы за нарушения санитарных законодательств, закрыто объектов - 20, отстранены от работы 962 человека.