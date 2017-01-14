Фото из архива "МГ" За прошедший год в УВД Уральска обратились более 1,3 тысяч жителей. Более тысячи человек получили ответы, по 212 заявлениям даны разъяснения и более 180 обращений перенесены в книгу учета заявлений. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, все поступившие обращения регистрируются в день поступления в канцелярии УВД г. Уральска. В тот же день зарегистрированные обращения передаются на рассмотрение руководителям ОВД, которые дают по каждому из них письменные указания исполнителям. В случаях обнаружения преступлений или правонарушений, исполнитель производит перерегистрацию данного обращения в книге учета заявлений, а заявителю выдается талон с уникальным номером. Стоит отметить, что прием заявлений в дежурных частях ОВД производится круглосуточно. - Анонимные обращения в ОВД рассмотрению не подлежат, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о преступлениях, либо угрозе государственной или общественной безопасности, - пояснили в ДВД ЗКО. Так, обращение, для рассмотрения которого не требуется получение дополнительной информации, изучается в течение 15 календарных дней со дня поступления. Если же для рассмотрения понадобится дополнительная информация, срок продлевается до 30 дней. За 2016 год у начальника УВД, его заместителей и руководства подразделений на личном приеме побывали около 500 человек. Начальник УВД г. Уральска производит прием граждан по личным вопросам в среду и пятницу еженедельно с 17:00 до 18:00 часов, заместители начальника УВД - ежедневно в любое время. Кроме того, работают телефоны доверия: 21-17-09 , 92-18-04. Предварительно записаться на прием вы можете по телефонам: 92-18-03 и 92-18-79. Начальником Абайского ОП прием граждан производится ежедневно с 15:00 до 17:00 часов. Телефон доверия: 98-45-16. Предварительная запись по телефону: 98-43-25. Начальником Зачаганского ОП прием производится еженедельно по понедельникам, средам и пятницам с 16:00 до 20:00. Телефон предварительной записи на прием: 98-15-08, телефон доверия: 50-15-01.