Иллюстративное фото с сайта tverweek.com Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, сотрудники Жангалинского РОВД грабеж раскрыли по горячим следам. Неизвестный молодой человек 1995 года рождения, был задержан сотрудниками полиции. В ходе обыска у подозреваемого было изъято все похищенное. Грабитель водворен в ИВС. - По данному факту начато досудебное расследование согласно статьи 191 "Грабеж" УК РК, - пояснили в ДВД ЗКО.