- Факт беременности 15-летней девочки стал известен после посещения ею врача-гинеколога. По словам девушки, она познакомилась с парнем по телефону. Разговоры со временем переросли во встречи, которые и привели к неожиданной беременности. По данному факту полицейскими было возбуждено уголовное дело, - рассказал прокурор Индерского района Алтынбек ЖУМАБЕКОВ. Индерский районный суд признал подсудимого виновным по ст. 122 УК РК «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и приговорил 31-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы. - Приговор еще не вступил в законную силу, - заключил Алтынбек ЖУМАБЕКОВ.