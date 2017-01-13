Сотрудники ветстанции отстреливают собак на глазах уральцев

В сети появилось видео, на котором бригада отлова стреляет в собаку средь бела дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Отлов бродячих животных происходит в Уральске ежедневно. То, что очевидцы запечатлели на камеру сотового телефона, произошло 12 января во дворе в районе автопарка. Видео за сутки собрало более 2000 просмотров и около 200 комментарий. Комментаторы шокированы такими методами отлова бродячих собак. Однако есть и те, кто поддерживает любые методы отлова собак, потому что боятся стать жертвами укусов бродячих животных. - Все твари! И те, кто собак выкидывает на улицу, и те кто их отстреливает! Отстреливать не собак нужно, а людей, которые бросили своих собак! - делится мнением пользователь Иван АМИРОВ. Между тем, директор городской ветстанции Абылай МУКАЕВ сообщил, что в 2017 году на отлов собак и кошек было выделено 21 млн тенге. В 2016 году было отловлено более 6 тысяч собак и 300 кошек.