По прогнозам синоптиков, в субботу, 14 января в Уральске осадков не будет. Температура воздуха ночью составит -6.. -8 градусов, днем опустится до -4... -6 градусов. 15 января ожидается небольшой снег, температура опустится ночью до -9... -11 градусов, днем составит -3... -5 градусов ниже нуля. В Атырау выходные ожидается облачность. 14 января температура повысится до +1 градуса, днем пройдет небольшой снег. 15 января ночью также выпадет снег и столбик термометра опустится до -4... -6 градусов ниже нуля. Днем будет облачно, температура составит 0... -2 градуса. По прогнозам синоптиков, в Актау ожидается переменная облачность, без осадков. Температура 14 января составит 1... 3 градуса выше нуля. 15 января ночью температура опустится до -2, а днем снова достигнет +2 градусов. В Актобе в выходные будет холоднее всего. 14 января температура опустится днем до -11... -13 градусов, осадков не будет. 15 января погода будет ясная, температурный фон сохранится.