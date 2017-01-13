Об этом сообщил антитеррористический центр Республики Казахстан, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ« «Антитеррористический центр Республики Казахстан уведомляет об отмене с 16 января 2017 года действия умеренного („желтого“) уровня террористической опасности на территории всей страны», — сообщили в пресс-службе КНБ. Решение принято Председателем Комитета национальной безопасности в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» от 9 августа 2013 года № 611. Напомним, «желтый» уровень террористической опасности был введен после теракта в Актобе, который произошел 5 июля 2016 года. После этого, режим террористической опасности несколько раз продлевали.