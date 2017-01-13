Тетя маленькой Нины ХОРЕНКО рассказала, что мать девочки действительно оставила ее и ушла пьянствовать. Выяснилось, что это первый и единственный ребенок 41-летней Натальи ХОРЕНКО. По словам ее сестры, Виктории ХОРЕНКО, женщина родила девочку от гражданского мужа. - Она давно пьет, но после беременности и родов долгое время держалась. Мы думали, наконец, начнет жить по-человечески. Но перед Новым годом снова сорвалась. Оставила ребенка у меня в квартире. Я сама с 4-летним малышом, снимаю комнату в общежитии. Ждала ее целых 4 дня, а она все это время в соседнем подъезде пьянствовала. Мы позвонили к участковому, чтобы тот принял меры в отношении сестры. Все-таки ребенок маленький, а инспекторы в мое отсутствие забрали Нину. Мол, так будет лучше. Так девочка оказалась в больнице, а нас к ней теперь не подпускают, - рассказывает тетя 11-месячной Нины Виктория ХОРЕНКО. По словам Виктории, мать девочки все еще пребывает в неадекватном состоянии и не может понять, насколько серьезна ситуация. В настоящее время стоит вопрос о лишении ее родительских прав. Родные маленькой Нины готовы сами оформить над ней опекунство и предпринимают для этого все меры. - Брат написал заявление в прокуратуру на инспектора, который забрал у нас ребенка. У брата полноценная семья, двухкомнатная квартира. Сам он хорошо зарабатывает и сейчас хочет взять опекунство над Ниной. Нас почему-то к ней вообще не подпускают, хотя мы приходимся ей родней. Не понятно, вообще, что происходит. От журналистов узнали, что Нина постоянно плачет, скучает, видимо, по матери, - говорит Виктория ХОРЕНКО.