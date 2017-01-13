fQ6vrowcJ9Y По словам помощника прокурора ЗКО Тимурлана ИСМАИЛБАЕВА, Женис КУШЕКБАЕВ, 1988 года рождения, был осужден 8 сентября 2014 года судом №2 города Тараз Жамбылской области за совершение преступления, предусмотренного статьей 179 ч. 3 "Разбой с целью хищения" УК РК (редакция 1997 года), к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 12 января в интернете появилось видео, в котором женщина из Тараза просит помощи у президента Казахстана. В своем обращении Алима КУШЕКБАЕВА говорит, что ее сына избивают и заставляют бегать по сугробам босиком. Она утверждает, что жизни ее сына угрожает большая опасность и просит помощи у президента страны Нурсултана НАЗАРБАЕВА. - После появления обращения, распоряжением прокурора области создана группа по проверке доводов, указанных в обращении. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 146 "Пытки" УК РК, - отметил помощник прокурора области Гани МЫНТАЙ. Стоит отметить, что такого рода заявление на сотрудников колонии РУ-170/2 поступило впервые. К слову, Женис КУШЕКБАЕВ ранее не был судим.