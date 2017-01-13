Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области рассмотрел дело в отношении организованной преступной группы, открывшей в Атырау притон для девушек легкого поведения. Члены группы занимались сутенерством, вымогательством и незаконным удерживанием в рабстве своих подопечных. Они вымогали у "жриц любви" деньги, под угрозой заставляя писать фиктивные расписки о получение долга. Взамен проституткам предоставляли покровительство от авторитетных лиц, в том числе и сотрудников полиции. - Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, а именно в создании и руководстве организованной группой, участии в ней, вымогательстве, совершенном преступной группой, также к ним применен дополнительный вид наказания - конфискация принадлежащего им имущества, - говорится в сообщении пресс-службы областного суда. Организатора преступной группы суд приговорил к 8 годам лишения свободы. Двоим его подельникам грозит по 7 лет тюрьмы. Руководитель группировки и один из его помощников будут отбывать срок в колонии строгого режима, второй член преступной группы будет заключен в колонию общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.