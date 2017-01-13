opros_mg-01-13 1 января 2017 года вступил в силу Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму". Одной из норм документа является обязательная регистрация казахстанцев по месту временного пребывания. Кроме того, с 7 января полицейские имеют право штрафовать население за отсутствие таковой регистрации. Для удобства регистрирующихся ЦОНы страны перевели на 12-часовой рабочий день.