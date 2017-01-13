Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областного акимата, до сегодняшнего дня Миржан САТКАНОВ занимал должность руководителя управления предпринимательства. На посту начальника ЖКХ он сменил Марата КУАНШАЛИЕВА. Миржану САТКАНОВУ 39 лет. Трудовой стаж начинал с ведущего специалиста городского отдела финансов в 2001 году. Затем в 2004-2005 году работал заместителем начальника управления поддержки и развития предпринимательства ЗКО. В 2006-2010 году был заместитель директора ЗКО филиала АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана», заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО и в 2015 году стал руководителем областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО.