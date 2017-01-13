Как сообщила руководитель отдела департамента по защите прав потребителей ЗКО Валетина КЕНЖЕГАЛИЕВА, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в области стабильная. Контрольные уровни заболеваемости не превышены. - За период с 1 октября по 12 января 2017 года всего зарегистрировано около 13 500 случаев ОРВИ, среди детей до 1 года - 968, - пояснила Валентина КЕНЖЕГАЛИЕВА. Грипп подтвердился у 65 человек. Наряду с вирусами гриппа установлена параллельная циркуляция других негриппозных вирусов, таких как риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа и другие. - Против гриппа привито более 62,5 тысяч человек, - отметила Валентина КЕНЖЕГАЛИЕВА. Стоит отметить, что из средств местного бюджета привито 45 тысяч человек, остальные на платной основе и за счет средств работодателей.